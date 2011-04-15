Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года, заявил С.Собянин

Проект реконструкции площади около Павелецкого вокзала в центре столицы будет реализован до конца следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Это один из самых больших долгостроев Москвы. Но появился инвестор. Проект утвержден, строители приступили к работе", - сказал С.Собянин в интервью "России 24".



Под площадью будет торговый центр, где для удобства пассажиров создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ).



Он также отметил, что вблизи Павелецкой площади изменится транспортная схема.



"Там будет около пяти трамвайных линий. Создадут новый 38-й маршрут. Восстановят трамвайную линию до Перово. Подъезд общественного транспорта сделают максимально удобным для пассажиров", - заключил мэр Москвы.



Напомним, работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии "стены в грунте". Затем объект незавершенного строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.



В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.



"AK&M" от 26.06.2020