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26/06/2020
14:19

Павелецкую площадь реконструируют до конца 2021 года, заявил С.Собянин

Проект реконструкции площади около Павелецкого вокзала в центре столицы будет реализован до конца следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Это один из самых больших долгостроев Москвы. Но появился инвестор. Проект утвержден, строители приступили к работе", - сказал С.Собянин в интервью "России 24".

Под площадью будет торговый центр, где для удобства пассажиров создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

Он также отметил, что вблизи Павелецкой площади изменится транспортная схема.

"Там будет около пяти трамвайных линий. Создадут новый 38-й маршрут. Восстановят трамвайную линию до Перово. Подъезд общественного транспорта сделают максимально удобным для пассажиров", - заключил мэр Москвы.

Напомним, работы на Павелецкой площади начинались в 2007 году, но спустя четыре года были приостановлены на стадии "стены в грунте". Затем объект незавершенного строительства реализован на торгах в рамках процедуры банкротства прежнего собственника.

В 2018-2019 годах новому владельцу переоформлены земельно-правовые отношения и градостроительная документация.

"AK&M" от 26.06.2020
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