Пассажирское железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится с 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Так, в расписание вернутся два поезда, курсирующие между Калининградом и Москвой и Калининградом и Санкт-Петербургом.



В первый рейс после длительного перерыва поезд N 30/29 "Янтарь" Калининград - Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечетным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по четным числам.



Поезд N 80/79 Калининград - Санкт-Петербург в первый рейс из Калининграда отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а после - 1 раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а после - 1 раз в 4 дня.



Время отправления и прибытия поездов из начальной в конечную точки маршрута не изменилось.



При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки - посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет.



Напомним, в соответствии с распоряжением Правительства РФ N 763-р от 27 марта 2020 года, пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области. Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства.



Также продолжает действовать нота Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для пассажиров российских поездов через государственную границу Литовской Республики, в соответствии с которой в одном рейсе транзитом может проследовать ограниченное количество пассажиров, а также транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта (УПД-ЖД). Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу (УТД) запрещен.



Для обеспечения интересов российских пассажиров ОАО "РЖД" совместно с МИД РФ прорабатывают возможность снятия указанных ограничений с учетом безостановочного транзитного порядка проследования поездов по территории Литовской Республики и Республики Беларусь.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2020