Корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус. Об этом говорится в сообщении банка "Открытие" со ссылкой на исследование аналитического управления банка.



Эксперты отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии. Годовой темп роста кредитования корпоративного сектора (включая некредитные финансовые организации) с исключенной валютной переоценкой по итогам мая вообще оказался близким к максимальным с 2018 года - 7.3% год к году.



По мнению экспертов банка "Открытие", бурный рост корпоративного кредитования стал следствием активного замещения рублевых размещений на долговом рынке кредитами в марте-апреле (прирост рублевых кредитов составил 1.9 трлн руб., размещений - 0.1 трлн руб.). В мае произошли минимальные изменения: портфель рублевых кредитов скорректировался вниз на 89 млрд руб., портфель корпоративных облигаций по непогашенному номиналу вырос на 4 млрд. руб.



В мае возобновили рост и кредиты физическим лицам: их объем вырос на 0.2% к апрелю против падения на 0.7% в апреле к марту 2020 года. Тем не менее, рост розничного кредитования пока существенно меньше средних темпов прошлого года (1.4% ежемесячно). Это приводит к дальнейшему замедлению годовых темпов роста - с 18.5% г/г в начале года до 14.7% и 13.1% по итогам апреля и мая соответственно.



Рост розничного кредитования сопровождается дальнейшим увеличением доли просроченной задолженности: она достигла уровня 4.7% против 4.3% на начало 2020 года. Несмотря на достаточно умеренное увеличение просрочки (это уровень конца сентября 2019 года, для сравнения в 2016 году уровень просроченной задолженности был выше 8%) - ожидается дальнейшее ухудшение показателя на фоне падения доходов населения из-за ограничительных мер при борьбе с пандемией.



В мае появились свидетельства прекращения оттока средств со вкладов населения. Несмотря на сезонное снижение депозитов населения - на 40 млрд руб. с исключением валютной переоценки, с исключением фактора сезонности депозиты показали рост. Он составил 0.5% к апрелю, в том числе 0.2 п.п. прироста было обеспечено увеличением средств по счетам эскроу. Месяцем ранее темпы роста вкладов составляли всего 0.16% месяц к месяцу, и были полностью обеспечены приростом средств на эскроу-счетах.



Прирост вкладов в мае на 0.3% к апрелю (без учета влияния эскроу- счетов) во многом объясняется начислением процентов по рублевым вкладам, однако свидетельствует о том, что отток вкладов населения прекратился. Также появились первые признаки восстановления роста по валютным вкладам - с $88.2 млрд в апреле до $89 млрд в мае (+0.8%). При этом на начало 2020 года объем депозитов составлял $96.5 млрд. Отчасти наблюдаемый рост является результатом переоценки депозитов, номинированных в евро.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



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