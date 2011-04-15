Компьютеры Apple Makintosh переходят на ОС Apple Silicon

Apple переводит компьютеры Apple Makintosh на ОС Apple Silicon. Об этом говорится в сообщении компании.



Apple также представила macOS Big Sur, следующую основную версию macOS. Это самое большое обновление за последние десять лет включает технологии, которые обеспечат плавный переход на Apple Silicon. Впервые разработчики смогут сделать свои приложения для iOS и iPadOS доступными на Makintosh без каких-либо изменений.



Чтобы помочь разработчикам начать работу с Apple Silicon, Apple выпускает универсальную программу запуска приложений (Universal App Quick Start Program), которая предоставит доступ к документации, поддержке форумов, бета-версиям macOS Big Sur и Xcode 12 и ограниченному использованию комплекта для разработчиков (Developer Transition Kit (DTK). ), система разработки для Mac, основанная на бионической системе Apple A12Z на чипе (SoC).



Apple планирует выпустить первый Mac с Apple Silicon к концу года и завершить переход примерно через два года. Apple продолжит поддерживать и выпускать новые версии macOS для Mac на базе Intel и разрабатывать новые Mac на базе Intel. Переход на кремний Apple представляет собой самый большой скачок в истории Mac.



Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.



В 2007 году было создано российское представительство компании. В России действует около десятка авторизованных бизнес-партнёров компании.



"AK&M" от 26.06.2020