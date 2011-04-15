Туроператор "Ника" вернулся к работе

Туроператор "Ника" возвращается к нормальной работе с 26 июня 2020 года. Об этом говорится на сайте компании.



"После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у страховой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов и мы можем работать! И больше не зависим от страховых компаний", - отметил оператор, обращаясь к туристам.



Офис в Москве работает в обычном режиме с 10:00 до 19:00. Прием посетителей производится по предварительной записи.



Офис в Санкт-петербурге работает дистанционно. Установлена переадресация телефонной линии 702-72-00.



Напомним, туроператор "Ника" ранее объявил, что с 22 июня прекратил туроператорскую деятельность из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.



Причинами остановки деятельности компания называла пандемию коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не вине компании в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем, и, главное, нежелание страховой компании СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.



Туроператор работает на рынке 27 лет, компания была основана в 1993 году.



"AK&M" от 26.06.2020