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26/06/2020
15:10

Туроператор "Ника" вернулся к работе

Туроператор "Ника" возвращается к нормальной работе с 26 июня 2020 года. Об этом говорится на сайте компании.

"После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у страховой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов и мы можем работать! И больше не зависим от страховых компаний", - отметил оператор, обращаясь к туристам.

Офис в Москве работает в обычном режиме с 10:00 до 19:00. Прием посетителей производится по предварительной записи.

Офис в Санкт-петербурге работает дистанционно. Установлена переадресация телефонной линии 702-72-00.

Напомним, туроператор "Ника" ранее объявил, что с 22 июня прекратил туроператорскую деятельность из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Причинами остановки деятельности компания называла пандемию коронавирусной инфекции, невозможность совершения туристами поездок не вине компании в течение последних месяцев, неясность возможности совершения поездок в будущем, и, главное, нежелание страховой компании СПАО "Ингосстрах" продлевать существующий договор страхования ответственности туроператора в сфере международного выездного туризма.

Туроператор работает на рынке 27 лет, компания была основана в 1993 году.

"AK&M" от 26.06.2020
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