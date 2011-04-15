Россельхозбанк расширяет линейку обслуживания для малого и среднего агробизнеса. Теперь фермеры - клиенты РСХБ могут воспользоваться возможностями сервиса по поиску профессионального бухгалтера. Услуга предоставлена в рамках соглашения, которое Россельхозбанк заключил с Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России). Об этом говорится в сообщении банка.



Специалисты ИПБ России разработали уникальный сервис по подбору бухгалтеров, в котором представлен весь функционал ведущих порталов поиска персонала. Крестьянские (фермерские) хозяйства получили доступ к базе кандидатов, имеющих большой опыт и проходящих постоянное повышение своего профессионального уровня. Это облегчит фермерам поиск и добавит уверенности, что выбранный кандидат будет отвечать самым строгим запросам. В личном кабинете глава или уполномоченный сотрудник КФХ может размещать вакансию бухгалтера, просматривать резюме и тестировать выбранных кандидатов. По каждому соискателю доступна информация о его профессиональном уровне, включая аттестаты и курсы повышения профессионального уровня.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 26.06.2020