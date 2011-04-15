МИБ вошел в пул кредиторов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги

Международный инвестиционный банк вошел в состав пула финансовых институтов, оказывающих поддержку возведению в Московской области Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом говорится в сообщении банка.



Этот инфраструктурный проект предусматривает, в частности, строительство нового 106-ти километрового участка ЦКАД (Пусковой комплекс N3), который пройдет параллельно Малому бетонному кольцу А-107 на северо-востоке Московской области и соединит новую скоростную автодорогу М-11 "Москва – Санкт-Петербург" и автодорогу М-7 "Волга". Современная высокоскоростная автомагистраль будет иметь четыре полосы движения в каждую сторону, при этом расчетная скорость автотранспорта составит 140 км/час. Также на участке будет построено 69 мостовых сооружений (17 мостов, 5 экодуков, 2 пешеходных перехода и 45 путепровода, в том числе на четырех транспортных развязках). Ввод автодороги ЦКАД ПК 3 в эксплуатацию состоится уже в текущем году.



Реализация проекта направлена на развитие транспортной инфраструктуры Московской области и обеспечение транспортных связей с высокой скоростью движения и пропускной способностью. Являясь одним из приоритетных проектов "Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года", ЦКАД включен в национальную государственную федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы".



Источниками финансирования помимо федерального бюджета служат инвестиции частных инвесторов и крупных коммерческих финансовых институтов, а также средства двух многосторонних банков развития – Международного Инвестиционного Банка и его давнего партнера – Евразийского банка развития (ЕАБР). Общая стоимость реализации всего проекта ЦКАД оценивается в более чем 300 миллиардов рублей.



Международный инвестиционный банк (МИБ) создан в 1970 году. На данный момент странами-членами/акционерами банка являются Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.



"AK&M" от 26.06.2020