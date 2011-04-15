Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2020
16:15

Volvo Car Group начинает сотрудничество с Waymo

Volvo Car Group, в том числе ее стратегические филиалы Polestar и Lynk & Co. International, устанавливают стратегическое партнерство с Waymo, мировым лидером в разработке технологии fully self-driving ( полная самостоятельность вождения). Об этом говорится в сообщении Volvo.

Waymo является эксклюзивным партнером L4 для Volvo Car Group. Сначала компании будут работать вместе с намерением интегрировать полностью автономную технологию Waymo - Waymo Driver - в сфокусированную на самостоятельной мобильности платформу для электромобилей. L4 относится к 4 уровню автономности вождения, определенной SAE International.

Volvo Cars основана в 1927 году. Сегодня она является одной из самых известных марок автомобилей премиум-класса в мире. Volvo Cars находится в собственности Zhejiang Geely Holding с 2010 года. Головной офис Volvo Cars, отдел разработки продуктов, маркетинга и администрирования в основном расположены в Гетеборге, Швеция. Головной офис Volvo Cars для APAC находится в Шанхае. Основные заводы по производству автомобилей расположены в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Южной Каролине (США), Чэнду и Дакине (Китай), а двигатели производятся в Скёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), а компоненты кузова - в Олофстрём (Швеция).


"AK&M" от 26.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100