Volvo Car Group начинает сотрудничество с Waymo

Volvo Car Group, в том числе ее стратегические филиалы Polestar и Lynk & Co. International, устанавливают стратегическое партнерство с Waymo, мировым лидером в разработке технологии fully self-driving ( полная самостоятельность вождения). Об этом говорится в сообщении Volvo.



Waymo является эксклюзивным партнером L4 для Volvo Car Group. Сначала компании будут работать вместе с намерением интегрировать полностью автономную технологию Waymo - Waymo Driver - в сфокусированную на самостоятельной мобильности платформу для электромобилей. L4 относится к 4 уровню автономности вождения, определенной SAE International.



Volvo Cars основана в 1927 году. Сегодня она является одной из самых известных марок автомобилей премиум-класса в мире. Volvo Cars находится в собственности Zhejiang Geely Holding с 2010 года. Головной офис Volvo Cars, отдел разработки продуктов, маркетинга и администрирования в основном расположены в Гетеборге, Швеция. Головной офис Volvo Cars для APAC находится в Шанхае. Основные заводы по производству автомобилей расположены в Гетеборге (Швеция), Генте (Бельгия), Южной Каролине (США), Чэнду и Дакине (Китай), а двигатели производятся в Скёвде (Швеция) и Чжанцзякоу (Китай), а компоненты кузова - в Олофстрём (Швеция).





"AK&M" от 26.06.2020