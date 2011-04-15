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26/06/2020
16:15

LG Electronics представила новейшую технологию отображения и дизайна

LG Electronics (LG) представляет инновационную LG LED Signage (модель LSAA), новейшую технологию отображения и дизайна. LSAA предлагает лучшее качество изображения и более простую установку, чем его популярные предшественники. Об этом говорится в сообщении компании.

LSAA имеет блочно-сборочную конструкцию, которая позволяет создавать большие дисплеи. Компания LG разработала свое решение для единого светодиодного концентратора (600 Вт x 337.5В x 44.9D мм), чтобы обеспечить питание и сигнал для всей вывески без дополнительных кабелей между шкафами, обеспечивая разрешение до 4K UHD и 16:9 форматное соотношение. Возможность бесперебойной отправки и получения сигналов по беспроводной связи обусловлена ??технологией бесконтактных разъемов LG, при которой питание подается на каждый дисплей через штыревые разъемы, расположенные по краям концентратора светодиодного шкафа.

LG Electronics Inc. — южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. Входит в состав конгломерата LG Group. Главный офис компании LG Electronics находится в Сеуле, Республика Корея, 120 представительств компании открыты в 95 странах мира.

Российское представительство LG Electronics в Москве открыто в марте 1990 года. Впоследствии начали работать другие структуры компании. С учётом развития бизнеса в странах СНГ и Прибалтики в Москве создан головной офис компании LG Electronics по странам СНГ (CIS HQ). В сентябре 2006 года был открыт российский завод LG Electronics (посёлок Дорохово Рузского района Московской области, 86 км от Москвы) — один из самых крупных заводов компании в мире, самый большой завод в Европе по производству бытовой техники и электроники. Предприятие производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, мониторы, холодильники, стиральные машины, а также комплектующие.

"AK&M" от 26.06.2020
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