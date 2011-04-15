Mastercard приобретает ведущего североамериканского провайдера Finicity

Mastercard заключила соглашение по приобретению Finicity, ведущего североамериканского провайдера. Об этом говорится в сообщении Mastercard.



Стоимость сделки составляет $825 млн. Акционеры Finicity могут получить до $160 млн при условии достижения целевых показателей эффективности.



Приобретение технологий Finicity укрепит банковскую платформу Mastercard, чтобы обеспечить более широкий выбор финансовых услуг на основе платформ Quicken Loans Rocket Mortgage и Experian Boost, подчеркивается в сообщении.



Mastercard инвестирует в этот сектор на протяжении нескольких лет.



Mastercard - глобальная технологическая компания в платежной индустрии.



Finicity оказывает услуги в сфере принятия финансовых решений с помощью доступа к быстрым и высококачественным данным. Компания, запустила свой первый финансовый продукт в 2000 году.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"