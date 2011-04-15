Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2020
17:00

Mastercard приобретает ведущего североамериканского провайдера Finicity

Mastercard заключила соглашение по приобретению Finicity, ведущего североамериканского провайдера. Об этом говорится в сообщении Mastercard.

Стоимость сделки составляет $825 млн. Акционеры Finicity могут получить до $160 млн при условии достижения целевых показателей эффективности.

Приобретение технологий Finicity укрепит банковскую платформу Mastercard, чтобы обеспечить более широкий выбор финансовых услуг на основе платформ Quicken Loans Rocket Mortgage и Experian Boost, подчеркивается в сообщении.

Mastercard инвестирует в этот сектор на протяжении нескольких лет.

Mastercard - глобальная технологическая компания в платежной индустрии.

Finicity оказывает услуги в сфере принятия финансовых решений с помощью доступа к быстрым и высококачественным данным. Компания, запустила свой первый финансовый продукт в 2000 году.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100