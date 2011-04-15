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26/06/2020
17:19

Кабмин расширил возможности поддержки бизнеса на региональном уровне

Региональные власти смогут выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим подакцизную продукцию. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов, терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право оказывать им поддержку за счёт бюджетных средств.

Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей подакцизными товарами, получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12.13 тыс. руб. на каждого сотрудника. Общий объём средств, направленных на эту программу, превысил 100 млрд руб.

"AK&M" от 26.06.2020
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