Банк России продлевает ряд мер, введенных в связи с пандемией COVID. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В частности, продлена возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей.



До 30 сентября 2020 года индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу можно открывать банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его представителя при условии, что открытие в указанный период банковского счета осуществляется лицом, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и целью открытия такого счета является получение им кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.



Продлевается возможность до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек.



Предоставляется право кредитным организациям не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций.



"AK&M" от 26.06.2020