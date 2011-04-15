Суд поддержал позицию ФАС в деле против РЖД

Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС в деле против ОАО "РЖД". Об этом говорится в сообщении службы.



Заказчик не смог подтвердить правомерность установленных в документации о закупке требований.



ФАС рассмотрела жалобу ООО "ППК" на действия РЖД при проведении закупки на право заключения договоров на выполнение полного комплекса работ, включая инженерные изыскания, проектные работы, оформление исходно- разрешительной документации, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и комплектацию оборудованием на объектах "Линия электроснабжения и связи на участке Пангоды-Новый Уренгой Свердловской железной дороги" и "Линия электроснабжения и связи на участке Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги" с начальной (максимальной) ценой договора почти 8.7 млрд руб.



Как установлено в решении ФАС , заказчик неправомерно объединил в один лот изыскательские работы, работы по проектированию, строительно-монтажные работы, а также поставку оборудования. Следует отметить, что положением о закупках РЖД возможность объединения в один лот разных видов работ не предусмотрена.



Кроме того, ФАС выявила неправомерное установление в документации о закупке требования о подтверждении в составе заявки на участие в конкурсе размера компенсационного взноса в СРО, неправомерное установление квалификационных требований к участникам конкурса о наличии опыта выполнения проектно-изыскательских работ, работ по разработке рабочей документации, строительно-монтажных работ на объектах электросетевого хозяйства и/или объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также требование о наличии квалификационного персонала.



Кроме того, РЖД ненадлежащим образом установлен порядок оценки заявок участников конкурса по критерию "Цена договора", а также неправомерно установлено право осуществлять дозапрос информации и документов в отношении участников закупки.



Суд поддержал решение ФАС согласившись с тем, что РЖД не представили надлежащего обоснования правомерности объединения в один лот работ, предусмотренных документацией о закупке, а также доказательств, свидетельствующих о правомерности установленных положений документации о закупке.



Судом отказано в удовлетворении заявленных требований РЖД в полном объеме.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2020