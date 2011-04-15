"Ласточки" возвращаются в расписание на Юге России. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Поезда ранее были отменены из-за снижения пассажиропотока в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.



Возобновляется движение "Ласточек" N 819/820 Ростов - Анапа/Новороссийск, N 807/808 Ростов - Краснодар - Туапсе (из Ростова первые поезда отправятся 27 июня, а из Туапсе - 28 июня), а также поездов N 823/824, 827/828 Краснодар - Анапа.



Продажа билетов уже открыта.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.





"AK&M" от 26.06.2020