В США зарегистрирован расширяющий санкции против "Северного потока-2" законопроект. Об этом сообщил Нафтогаз.



Члены Палаты представителей Конгресса США: Адам Кинзингер (республиканец, Иллинойс), Денни Хек (демократ, Вашингтон), Майк Тернер (республиканец, Огайо) и Рубен Гальего (демократ, Аризона) подали на рассмотрение Палаты представителей инициированный обеими партиями законопроект аналогичный проекту закона "Об уточнениях к закону "О защите европейской энергетической безопасности", который рассматривается в Сенате. Документ вводит санкции и сделает невозможным завершение строительства газопровода "Северный поток-2".



Новый законопроект является продолжением принятого в прошлом году закона "О защите европейской энергетической безопасности", которым были введены санкции, направленные против использования судов для глубоководной укладки трубопроводов с целью строительства "Северного потока-2".



"Северный поток-2", новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд куб. м газа в год, пройдёт через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода "Северный поток". Общая протяжённость строящегося "Северного потока-2" составляет более 1.2 тыс. км, диаметр трубы - 1.2 тыс. мм.





"AK&M" от 26.06.2020