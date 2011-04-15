Сеть клиник Ингосстраха обследовала 7.4 тыс. человек на коронавирус

Сеть клиник "Будь Здоров", принадлежащая страховой компании "Ингосстрах", начиная с 8 апреля 2020 года, провела в Москве 7.4 тестов тестов на COVID-19. По результатам тестов выявлено 159 случаев заболевания COVID-19 (2.1% от общего количества). Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Тесты производства компании "ДНК-технологии" надежны и дают результаты специфичности с точностью 99.9%. Тесты могут сдать клинически здоровые взрослые люди и дети без признаков ОРВИ. Никакой специальной подготовки для проведения теста не требуется. Если результат анализа на коронавирус окажется положительным, то тест перепроверяется при участии Роспотребнадзора, подчеркивается в сообщении.



По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 26 июня в России выявлено 620.794 тыс. случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 384.152 тыс. человека.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 26.06.2020