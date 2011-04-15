Ингосстрах застраховал атопарк транспортной компании в Иркутской области

Филиал Ингосстраха в Иркутской области заключил договор страхования парка грузовых транспортных средств (автокаско). Страхователем выступила региональная транспортная компания. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В соответствии с условиями программы, страховой защитой обеспечено 10 транспортных средств. Общая страховая сумма составила более 60 млн руб.



Парк грузовых транспортных средств застрахован в Ингосстрахе по полному пакету рисков "Ущерб (мультидрайв)", включая пожар, взрыв в процессе эксплуатации, стихийные бедствия, аварии, опрокидывания, падения, противоправные действия третьих лиц, в том числе кража, грабеж, умышленное уничтожение или повреждение, а также угон без документов и ключей.



Ингосстрах сотрудничает с транспортной компанией с 2011 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.06.2020