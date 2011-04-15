МКБ хочет купить 100%-ную долю компании "РЕГИОН Инвестиции"

В ФАС России 22 июня поступило на рассмотрение ходатайство ПАО "Московский кредитный банк" о приобретении 100% в уставном капитале ООО "РЕГИОН Инвестиции". Об этом говорится в сообщении службы.



ООО "РЕГИОН Инвестиции" входит в группу компаний "РЕГИОН" - одну из крупнейших в России частных инвестиционных групп. ГК "РЕГИОН" охватывает все основные направления финансовой деятельности и ориентируется на комплексное обслуживание корпоративных клиентов и институциональных инвесторов. В состав группы входят: брокерские компании ООО "БК РЕГИОН" и ООО "РЕГИОН Инвестиции", управляющие компании АО "РЕГИОН ЭсМ", ООО "РЕГИОН Девелопмент", ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" и ООО "РЕГИОН Траст", депозитарная компания АО "ДК РЕГИОН", лизинговая компания ЗАО "РЕГИОН Лизинг", банки ПАО "Дальневосточный банк", АО КБ "РУСНАРБАНК" и другие.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 26.06.2020