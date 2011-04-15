В России отзывают 4.27 тыс. автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса, изготовленных в период с мая 2018 по ноябрь 2018 года. Об этом сообщает Росстандарт.



Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

АО "Мерседес-Бенц РУС" - российская компания, дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Концерн Daimler стал первой иностранной автомобильной компанией, учредившей на территории Российской Федерации дочернее предприятие АОЗТ "Мерседес-Бенц Автомобили", которое было открыто 8 декабря 1994 года.



"Мерседес-Бенц РУС" является единственным в России официальным импортёром легковых и малотоннажных автомобилей марки "Мерседес-Бенц" (Mercedes-Benz). Основными направлениями деятельности компании являются продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, производство малотоннажных автомобилей, развитие послепродажного обслуживания и дилерской сети.



"AK&M" от 26.06.2020