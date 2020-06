Повтор! Газпром выплатит дивиденды за 2019 год на 360.784 млрд руб. из расчёта 15.24 руб. на акцию

Акционеры ПАО "Газпром" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2019 год на 360.784 млрд руб. из расчёта 15.24 руб. на одну акцию.



Как говорится в сообщении компании, это соответствует 30% прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 30 июля, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 20 августа.



Данные решения полностью соответствуют рекомендациям совета директоров.



Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2019 год. Аудитором на 2020 год утверждено ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты". Компания была признана победителем открытого конкурса, проведенного Газпромом.



Также на собрании был избран совет директоров, в который вошли: председатель правления "Газпромбанк" (АО) Андрей Акимов, специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, председатель объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, председатель президиума национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Тимур Кулибаев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов, ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Виктор Мартынов, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Влад имир Мау, председатель правления Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, первый заместитель генерального директора ООО "Газпром экспорт" Михаил Середа.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 26.06.2020