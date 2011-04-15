ЛУКОЙЛ, Газпром нефть и Татнефть создали совместное предприятие

ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Татнефть" закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении сторон.



Партнеры объединят технологические и инновационные компетенции для освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для промышленного освоения ТРИЗ на двух участках в регионе.



В портфель активов совместного предприятия - ООО "Новые технологии добычи нефти" - вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3.



Савицкий лицензионный участок расположен в Бузулукском и Грачевском районах Оренбургской области. Его площадь составляет около 900 кв. км. Участок отличается слабой степенью геологической изученности.



В настоящий момент на Савицком участке пробурена первая поисково-оценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка включает строительство 6 поисковых и разведочных скважин с горизонтальным заканчиванием.



Партнеры проводят комплекс геофизических исследований, включающий отбор и изучение керна и флюидов, научно-исследовательские и полевые несейсмические работы. Помимо этого, на площади более 880 кв. км проведена 3D-сейсморазведка.



Журавлевский лицензионный участок расположен на территории Бузулукского района Оренбургской области и граничит с Савицким лицензионным участком. Его площадь составляет около 123 кв. км.



На территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое было открыто в 1965 году и в настоящий момент находится в консервации. Согласно данным Государственного баланса запасов, остаточные геологические запасы составляют около 2.5 млн т нефти. Кроме того, на участке могут присутствовать залежи трудноизвлекамых углеводородов.



Программа геологоразведочного изучения Журавлевского участка на 2020-2023 годы включает проведение 3D-сейсмики на площади в 118 кв. км, бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной поисково-оценочной скважины с горизонтальным заканчиванием на нетрадиционные. После комплексирования результатов геологоразведочных работ и подтверждения запасов будет сформирована программа опытно-промышленной разработки актива. Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков планируется начать в 2024 году.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящиеся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового сектора.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.06.2020