Движение на юго-западе Москвы с 4 по 7 июля будет ограничено из-за закрытия Сокольнической линии метро

Станции "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро будут закрыты для пассажиров с 4 по 6 июля 2020 года.



Как сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения", в связи с этим на юго-западе столицы ограничат движение - будет обеспечен приоритет наземного городского транспорта.



Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в Яндекс.Карты, другие навигационные системы. Также информация размещена на электронных дорожных табло.



Для беспрепятственного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7.8 км выделенных полос на подъездной дороге к ОРП "Саларьево", участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе, и в районе станции метро "Коммунарка", дублёре Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".



Проезд по ним будет разрешен только для наземного городского транспорта.



Для приоритетного движения городского транспорта будет ограничено движение по следующим участкам: дублёру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом N 907) - 1 из 2 полос, Проектируемому проезду N 905 (перед улицей Саларьевская) - 1 из 2 полос.



На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда N 905 до автодороги Солнцево-Бутово-Видное будет запрещена парковка.



Второй съезд на территорию торгового центра "Саларис" при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт.



"AK&M" от 29.06.2020