На Третьем транспортном кольце изменят организацию дорожного движения

В Москве в этом году на Третьем транспортном кольце (ТТК) планируется изменить организацию дорожного движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



На нескольких участках магистрали изменят разметку - например, на Киевском путепроводе, участке от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы и на улице Нижняя Масловка.



"Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения. Изменения коснутся обоих направлений движения. В результате по востребованной магистрали города движение станет равномернее", - рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, цитируемый в сообщении.



Одними из самых узких участков кольца считаются Киевский путепровод и улица Нижняя Масловка (от Вятской улицы до поворота на Полтавскую улицу). На них появится по одной дополнительной полосе. После переразметки автомобилистам будет доступно пять рядов вместо четырех. На Киевском путепроводе сейчас проходят ремонтные работы, после их завершения специалисты начнут переразметку дороги.



На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов, наоборот, необходимо уменьшить количество полос. Сейчас на этом участке ТТК по две проезжие части, что в сумме дает избыточное количество рядов. В месте, где дорога сужается, образуется "бутылочное горлышко". Поэтому два лишних ряда переоборудуют в разделительные буферы. Изменения коснутся одной лишней полосы из четырех на основной проезжей части внутренней стороны кольца и одного лишнего ряда из трех на дублере с внутренней стороны.



Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный маневр - перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером: чтобы съехать на Кутузовский проспект при движении в сторону области, водителям нужно будет заранее съехать на дублер Третьего транспортного кольца перед поворотом на деловой центр "Москва-Сити".



Разделительный буфер появится и на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. Кроме того, один из рядов в этом месте превратится в короткую выделенную полосу для общественного транспорта.



Также планируется изменить разметку на участках от улицы Вавилова до Гагаринского тоннеля (с внутренней стороны), от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской улицы. Здесь добавят по одной полосе за счет сужения рядов.



Полоса для общественного транспорта появится с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Нижней Масловке (от выезда из тоннеля со стороны Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады). Это позволит создать разгонную полосу при выезде на Савеловскую эстакаду с Бутырской улицы.



Работы по переразметке Нижней Масловки и участка от Гагаринского тоннеля до Большой Тульской уже начались.



В прошлом году на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменили скоростной режим. На участке от МКАД до деревни Грибки (его протяженность составляет более 10 км) в обе стороны движения теперь можно ехать со скоростью 80 километров в час вместо 60. Скорость увеличили на основной части шоссе, на дублерах она осталась прежней.



Кроме того, обустроили удобный разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Водители могут сэкономить до 10 минут в пути и быстро попасть с внешней стороны Садового кольца на Новый Арбат и Бульварное кольцо, в Большой Левшинский и Глазовский переулки, на улицу Арбат, в переулок Каменная Слобода и на другие улицы.



"AK&M" от 29.06.2020