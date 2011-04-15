Норникель сообщил о происшествии на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).



28 июня для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство ТОФ приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики, говорится в сообщении компании.



Ответственные лица ТОФ отстранены от исполнения своих обязанностей.



Норникель начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.



Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 29.06.2020