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29/06/2020
10:38

Счетная палата нашла недостатки в работе Минстроя

Счетная палата проверила, как Минстрой в 2019 году исполнял бюджет. Как и в прошлые годы, в работе ведомства не обошлось без недостатков, сообщает Счетная палата.

Значительная часть нарушений связана с реализацией госпрограммы "Жилище", являющейся основным инструментом по обеспечению населения доступным комфортным жильем и качественными коммунальными услугами. Также как и в 2018 году, основные расходы по госпрограмме произведены в IV квартале 2019 года. Не были использованы свыше 22 млрд руб., это 10% предусмотренных на госпрограмму ассигнований. Кроме того, не было обеспечено выполнение двух из пяти целевых показателей.

"В 2019 году объем ввода жилья составил около 80 млн кв. м. Это порядка 91% планового показателя по госпрограмме. Не было достигнуто также плановое значение коэффициента доступности жилья", - сообщила на коллегии аудитор Светлана Орлова.

Среди других недостатков следует отметить ненадлежащее исполнение Минстроем своих полномочий главного распорядителя бюджетных средств при предоставлении межбюджетных трансфертов.

Из-за некачественного планирования значительная часть бюджетных ассигнований осталась не исполненной регионами. Так, например, освоение средств федерального бюджета, выделенных Иркутской области на оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим в результате произошедшего в июне 2019 года наводнения, составило около 227 млн руб., или 34% запланированного объема (675 млн руб.).

При реализации проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса средства освоены только в размере 633.3 млн руб., или 12.7% запланированного объема (5 млрд руб.).

"AK&M" от 29.06.2020
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