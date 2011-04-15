В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО, говорится в сообщении ВСС, РСА и НССО.



Система позволит централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору - видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО, подчеркивается в сообщении.



АИС имеет микросервисную архитектуру и построена на ПО с открытым исходным кодом. ИТ-инфраструктура базируется в двух дата-центрах и построена на вычислительном оборудовании Huawei. Катастрофоустойчивость обеспечивается резервным ЦОДом, на мощностях которого могут функционировать продуктивные сервисы АИС без снижения производительности и качества сервиса.



В целом, созданная ИТ-инфраструктура имеет более чем 10-кратный потенциал для роста производительности и способна поддержать вывод функционала в будущем. Это поможет РСА оптимизировать инвестиции, так как в ближайшие четыре года на ее базе планируется создание информационной системы по другим страховым продуктам, говорится в сообщении.



Инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную систему на первом этапе составляют свыше 2 млрд руб.





"AK&M" от 29.06.2020