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29/06/2020
11:09

В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил новую автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО, говорится в сообщении ВСС, РСА и НССО.

Система позволит централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору - видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО, подчеркивается в сообщении.

АИС имеет микросервисную архитектуру и построена на ПО с открытым исходным кодом. ИТ-инфраструктура базируется в двух дата-центрах и построена на вычислительном оборудовании Huawei. Катастрофоустойчивость обеспечивается резервным ЦОДом, на мощностях которого могут функционировать продуктивные сервисы АИС без снижения производительности и качества сервиса.

В целом, созданная ИТ-инфраструктура имеет более чем 10-кратный потенциал для роста производительности и способна поддержать вывод функционала в будущем. Это поможет РСА оптимизировать инвестиции, так как в ближайшие четыре года на ее базе планируется создание информационной системы по другим страховым продуктам, говорится в сообщении.

Инвестиции в ИТ-инфраструктуру и информационную систему на первом этапе составляют свыше 2 млрд руб.


"AK&M" от 29.06.2020
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