В Подмосковье открыли участок ЦКАД в 23 км - от Можайского до Новорижского шоссе. Об этом губернатор Андрей Воробёв сообщил в своем Instagram.



"Сегодня открыли участок ЦКАД в 23 километра - от Можайского до Новорижского шоссе. По сути это первый такой продолжительный участок: он поможет существенно разгрузить пробки на МКАД и пустить автомобили в обход Звенигорода. Спасибо всем, кто добросовестно работал, чтобы эта дорога была готова в срок. Трудно переоценить значение ЦКАД для Подмосковья - это сложный, но очень важный проект. Это и экономика, и в первую очередь удобство для людей. Такие масштабные проекты делают всех нас сильнее", написал он.



Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы.



ЦКАД А-113 пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107, "Малая бетонка") или Большому (А108 "Большая бетонка") кольцу.



Длина скоростной магистрали составит 336.456 км.

Она пройдет в обход крупных населенных пунктов и соединит основные вылетные магистрали: Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.



Строительство дороги началось в 2014 году. Все кольцо делится на четыре пусковых комплекса (этапа).



"AK&M" от 29.06.2020