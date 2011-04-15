Правительство Нидерландов окажет финансовую поддержку KLM

Правительство Нидерландов приняло решение выделить авиакомпании KLM 3.4 млрд евро. Об этом свидетельствует сообщение, размещенное на сайте правительства.



Правительство выдвинуло ряд условий в связи с оказанием финансовой поддержки KLM, в том числе, отказ от выплаты дивидендов и бонусов акционерам, а также сокращение количества ночных рейсов с 32 тыс. до 25 тыс.



Правительство считает необходимым, чтобы материнская компания Air France-KLM и обе дочерние компании KLM и Air France приняли меры по снижению издержек за счет реструктуризации.



Государство гарантирует максимум 90% от суммы займа для KLM, профинансированного 11 голландскими и международными банками.



Прямой кредит голландского правительства будет предоставляться траншами до конца 2025 года. Транши зависят от выполнения условий, выдвинутых правительством.



KLM - нидерландская авиакомпания, основана в 1919 году. С 2004 года является дочерней компанией Air France-KLM.





"AK&M" от 29.06.2020