АФК "Система" выплатит дивиденды за 2019 год на 1.255 млрд руб. из расчёта 0.13 руб. на акцию или 2.6 руб. на GDR

АФК "Система" выплатит дивиденды за 2019 год на 1254.5 млн руб. из расчёта 0.13 руб. на одну обыкновенную акцию или 2.6 руб. на одну GDR. Об этом говорится в сообщении компании по итогам годового собрания акционеров.



Это на 18% превышает сумму дивидендов, выплаченных по итогам 2018 года.



Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 16 июля 2020 года.



На собрании избран совет директоров, в который вошли: Владимир Евтушенков, Анна Белова (в качестве независимого директора), Андрей Дубовсков, Феликс Евтушенков, Зоммер Рон, Роберт Кочарян (в качестве независимого директора), Маннингс Роджер (в качестве независимого директора), Владимир Чирахов, Анатолий Чубайс (в качестве независимого директора), Михаил Шамолин, Шнайдер Этьен (в качестве независимого директора), Давид Якобашвили (в качестве независимого директора).



АО "Делойт и Туш СНГ" утверждено по Международным стандартам финансовой отчетности и Российским стандартам бухгалтерского учета на 2020 год.



На состоявшемся после собрания заседании совета директоров АФК "Система" его председателем избран В.Евтушенков, заместителями председателя - А.Белова и А.Дубовсков.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются под тикером SSA на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам под тикером AFKS на Московской Бирже.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2019 год составила 53.4 млрд руб. против 1.114 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК составила 28.597 млрд руб. против убытка 45.898 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 5.1%, составив 656.9 млрд руб. Скорректированный показатель OIBDA составил 223.9 млрд руб., снизившись на 0.9%.



Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2020 года составил 10.214 млрд руб. против прибыли 16.641 млрд руб. годом ранее. Скорректированный чистый убыток в доле АФК составил 9.409 млрд руб. против прибыли 15.713 млрд руб. Выручка увеличилась на 6.3% до 158.885 млрд руб. со 149.465 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.5% до 54.045 млрд руб. с 53.234 млрд руб. Операционная прибыль упала на 6% до 23.172 млрд руб. с 24.649 млрд руб.



"AK&M" от 29.06.2020