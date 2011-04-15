Sistema_VC и партнеры инвестировали $39.4 млн в SQream

Провайдер платформы быстрой аналитики данных SQream объявил о привлечении инвестиций в объеме $39.4 млн в рамках раунда B+.



Как говорится в сообщении Sistema_VC, лид-инвесторами раунда выступили Mangrove Capital Partners и Schusterman Family Investments. Они присоединились к уже существующим инвесторам, включая Hanaco Venture Capital, Sistema_VC, World Trade Center Ventures, Blumberg Capital, Silvertech Ventures и Alibaba Group.



Собранные средства пойдут на привлечение в компанию лучших профессионалов для развития основной технологии компании, облачного решения, а также платформы для взаимодействия с клиентами. Все это поможет лучше удовлетворять спрос на решения SQream по всему миру.



Компания SQream демонстрирует уверенный рост и несмотря на пандемию COVID-19 смогла закрыть очередной инвестиционный раунд с участием новых инвесторов. К совету директоров компании присоединились инвестор Чарли Федерман из Silvertech Ventures и венчурный капиталист Рой Саар из Mangrove Capital Partners.



Платформа обработки данных SQream - это самое быстрое из существующих на рынке решений для анализа сотен тера- и петабайтов исходных данных, хранящихся в Hadoop и других хранилищах и базах данных. Благодаря внедрению SQream в систему обработки данных, компании получают неограниченный доступ к своей информации и могут сосредоточиться на изучении новых инсайтов, полезных в развитии бизнеса.



Компания SQream разрабатывает и продвигает базу данных SQream DB, разработанную для обеспечения беспрецедентного уровня бизнес-аналитики на основе массивов данных. Компании по всему миру используют SQream DB, чтобы анализировать беспрецедентные объемы данных. Это позволяет повысить производительность, сократить используемые ресурсы, значительного уменьшить расходы и увеличить объемы анализируемых данных до сотен терабайт и выше. SQream DB предлагается в локальной и облачной версии.



Компания зарабатывает на подписке на сервис, стоимость определяется объемом обрабатываемых данных. Примерные расценки составляют от $10 тыс. в год за 1 Тб. В компании работают 83 сотрудника, 65 из них в Тель-Авиве.



Венчурный фонд Sistema_VC инвестирует в технологические компании на стадии роста. Одна из приоритетных вертикалей - прикладной искусственный интеллект, компании, трансформирующие традиционные и создающие новые индустрии. В портфеле фонда 18 компаний из России, Великобритании, Израиля, в частности VisionLabs, SQream, SenSat, Connecterra, TraceAir и другие.



"AK&M" от 29.06.2020