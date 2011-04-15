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29/06/2020
13:18

РЖД возобновили курсирование поездов дальнего следования через Волгодонск в Ростовской области

Холдинг "РЖД" возобновил курсирование поездов дальнего следования через Волгодонск в Ростовской области, прекращенное 23 года назад. Первый состав прибыл на станцию 28 июня, говорится в сообщении РЖД.

Поезд N 465/466 Астрахань - Имеретинский курорт теперь курсирует по измененному маршруту: через участок Морозовская - Волгодонская - Куберле.

Для жителей города и многих других населенных пунктов, расположенных на данном направлении, это стало долгожданным событием. Теперь они смогут без пересадок путешествовать на поездах не только на Черноморское побережье, но и в Волгоград, Краснодар, а также другие города Юга России.

Открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

На первом этапе, три года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 км железнодорожного пути на участке Волгодонская - Морозовская, законсервированного еще в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения РФ.

В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская - Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская, обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2.5 км.

Все это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая - Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Модернизация данного участка будет способствовать внедрению принципиально новой для сети железных дорог России технологии разделения железнодорожных потоков на преимущественно пассажирское и грузовое направления, отмечается в сообщении.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству. Уставный капитал составляет 2315846775000 руб. и состоит из 2315846775 акций.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

от 29.06.2020
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