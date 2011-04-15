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29/06/2020
13:02

Преступная группа вывела из РФ 1 млрд руб. на поставках медоборудования, ФТС

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Управлением внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд руб., завышая стоимость медицинского оборудования при ввозе. Об этом говорится в сообщении ФТС.

Злоумышленники с 2016 года действовали на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин. Подделывая внешнеторговые контракты, участники преступной группы ввозили через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы.

В некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно - с завышением стоимости. Участники преступной группы также практиковали ввоз китайского медоборудования под видом аналогичных товаров европейского производства.

Всего за период противоправной деятельности злоумышленники использовали около 50 фирм-однодневок в России и за рубежом и, по данным следствия, вывели в адрес нерезидентов от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

Одним из эпизодов преступной деятельности группы стал ввоз по поддельному контракту весной 2019 года в Московскую область из Латвии новой углекислотной хирургической лазерной системы себестоимостью около 350 тыс. руб. с заявленной стоимостью более 13 млн руб. Товар впоследствии был реализован с наценкой. Таким образом, в ходе данного эпизода злоумышленники вывели из России в Германию более 9 млн руб.

Так, 25-26 июня 2020 года прошли оперативные мероприятия в жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области. Были допрошены и задержаны лица, имеющие отношение к делу: генеральные директора фиктивных компаний; лица, ответственные за взаимодействие с таможней; создатель фирм-однодневок; лицо, выдававшее от имени завода по производству медоборудования разрешение на ввоз такого оборудования.

Оперативники также обнаружили и изъяли носители информации, печати фирм-однодневок и крупные суммы наличных денежных средств в рублях, долларах и евро - всего около 50 млн руб. в эквиваленте.

Расследование в рамках уголовного дела по статье 193.1 УК РФ продолжается.

"AK&M" от 29.06.2020
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