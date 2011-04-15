Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/06/2020
13:31

Председателем совета директоров Татнефти избран Р.Минниханов

Председателем совета директоров ПАО "Татнефть" единогласно избран Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета 29 июня.

Совет директоров рассмотрел итоги исполнения бюджета за пять месяцев 2020 года, утвердил бюджет на июль и третий квартал текущего года.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Чистая прибыль акционеров группы "Татнефть" по МСФО в I квартале 2020 года составила 25.252 млрд руб. ($380 млн) по сравнению с 60.151 млрд руб. ($910 млн) чистой прибыли акционеров группы, полученной в I квартале 2019 года. Падение в рублях составило почти 2.4 раза. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 198.284 млрд руб. ($2.987 млрд) по сравнению с 227.326 млрд руб. ($3.438 млрд). Падение - почти на 13%. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 37.687 млрд руб. ($568 млн) по сравнению с 87.419 млрд руб. ($1.322 млрд). Однако скорректированный показатель EBITDA, без учета исключительных статей, составил 44.359 млрд руб. ($668 млн) по сравнению с 86.09 млрд руб. ($1.302 млрд).

"AK&M" от 29.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100