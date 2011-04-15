Председателем совета директоров Татнефти избран Р.Минниханов

Председателем совета директоров ПАО "Татнефть" единогласно избран Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом говорится в сообщении компании по итогам заседания совета 29 июня.



Совет директоров рассмотрел итоги исполнения бюджета за пять месяцев 2020 года, утвердил бюджет на июль и третий квартал текущего года.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Татнефть также участвует в капитале компаний финансового сектора.



Чистая прибыль акционеров группы "Татнефть" по МСФО в I квартале 2020 года составила 25.252 млрд руб. ($380 млн) по сравнению с 60.151 млрд руб. ($910 млн) чистой прибыли акционеров группы, полученной в I квартале 2019 года. Падение в рублях составило почти 2.4 раза. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 198.284 млрд руб. ($2.987 млрд) по сравнению с 227.326 млрд руб. ($3.438 млрд). Падение - почти на 13%. Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 37.687 млрд руб. ($568 млн) по сравнению с 87.419 млрд руб. ($1.322 млрд). Однако скорректированный показатель EBITDA, без учета исключительных статей, составил 44.359 млрд руб. ($668 млн) по сравнению с 86.09 млрд руб. ($1.302 млрд).



"AK&M" от 29.06.2020