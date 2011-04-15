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29/06/2020
13:40

Пассажиропоток "Домодедово" в мае вырос на 24.5% до 217 тыс. по сравнению с апрелем

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в мае вырос на 24.5% по сравнению с апрелем до 217 тыс. об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Частота рейсов выросла на 19%, в том числе за счет возобновления полетов в Белгород, Воронеж, Ноябрьск, Пензу, Саратов.

В июне вновь открылись рейсы в Геленджик, Ульяновск, Липецк, Тюмень и Череповец.

ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.

"AK&M" от 29.06.2020
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