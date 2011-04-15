Задержаны организаторы финансовой пирамиды, МВД

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД по Москве пресекли противоправную деятельность группы, участники которой обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении МВД.



В полицию поступили заявления граждан, которые сообщили, что стали жертвами аферистов. Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте в Москве. Первое время проценты от вложений им выплачивались, однако по истечении срока действия договора злоумышленники предложили заключить похожее соглашение, но уже с другой организацией. В дальнейшем выплаты прекратились.



Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство.



По предварительным данным, в результате противоправной деятельности пострадало свыше 250 человек. Суммарный ущерб превысил 300 млн руб.



Задержаны четверо подозреваемых. Установлено, что с целью хищения денежных средств граждан жительница столицы создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в интернете. На самом деле эта организация не имела соответствующей лицензии. Тем не менее, потерпевшим обещались высокие проценты. При этом инвесторы получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков.



В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, в отношении 32-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





"AK&M" от 29.06.2020