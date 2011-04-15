BP продаёт нефтехимический бизнес компании INEOS. Сумма сделки составляет $5 млрд. Об этом говорится в сообщении ВР.



По условиям соглашения, INEOS выплатит BP депозит в размере $400 млн и выплатит еще $3.6 млрд по завершении сделки. Еще $1 млрд будет выплачен тремя отдельными траншами. Оставшиеся $700 млн будут выплачены к концу июня 2021 года.



Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2020 года при условии получения регуляторных и других разрешений.



INEOS-ведущая глобальная химическая компания с сетью, охватывающей более 180 объектов в 26 странах, в которой работает около 22 тыс. сотрудников по всему миру.



BP (до мая 2001 года - British Petroleum) - транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой Лондоне. Является второй по величине публично торгующейся нефтегазовой компанией в мире. Крупнейшим подразделением является BP America (США). Компания ведёт добычу нефти и газа во многих уголках земли, как на суше, так и на шельфе, владеет нефтеперерабатывающими и нефтехимическими мощностями, сетью АЗС, выпускает масла под маркой Castrol. Ей также принадлежат доли в газопроводах и регазификационных терминалах.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.06.2020