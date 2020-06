Советы директоров Assicurazioni Generali и Cattolica одобрили соглашение о стратегическом партнерстве, которое основано на трех ключевых принципах: заключение взаимовыгодных промышленных и коммерческих соглашений в четырех стратегических областях бизнеса (управление активами, интернет вещей, медицинский бизнес и перестрахование); увеличение уставного капитала и преобразование Cattolica в акционерное общество (Societа per Azioni). Об этом говорится в сообщении Cattolica.



Generali получит 24.4% акций Cattolica, если Cattolica будет преобразована в акционерное общество (Societе per Azioni).



Rothschild & Co. выступает в качестве финансового советника Generali, а Gianni Origoni Grippo & Partners и Tremonti & Associati - юридических консультантов.



Интересы Cattolica в сделке представляют KPMG Corporate Finance Division (KPMG Advisory S.p.A.) и Attorney Mario Cera.



Assicurazioni Generali - крупнейшая страховая компания Италии. Компания осуществляет свою деятельность в Европе, в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"