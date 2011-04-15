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29/06/2020
14:01

Assicurazioni Generali и Cattolica одобрили соглашение о стратегическом партнерстве

Советы директоров Assicurazioni Generali и Cattolica одобрили соглашение о стратегическом партнерстве, которое основано на трех ключевых принципах: заключение взаимовыгодных промышленных и коммерческих соглашений в четырех стратегических областях бизнеса (управление активами, интернет вещей, медицинский бизнес и перестрахование); увеличение уставного капитала и преобразование Cattolica в акционерное общество (Societа per Azioni). Об этом говорится в сообщении Cattolica.

Generali получит 24.4% акций Cattolica, если Cattolica будет преобразована в акционерное общество (Societе per Azioni).

Rothschild & Co. выступает в качестве финансового советника Generali, а Gianni Origoni Grippo & Partners и Tremonti & Associati - юридических консультантов.

Интересы Cattolica в сделке представляют KPMG Corporate Finance Division (KPMG Advisory S.p.A.) и Attorney Mario Cera.

Assicurazioni Generali - крупнейшая страховая компания Италии. Компания осуществляет свою деятельность в Европе, в Восточной Азии и на Ближнем Востоке.


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