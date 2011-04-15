Бесединский мост на МКАД оснастят системой видеонаблюдения. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Для системы видеонаблюдения и видеозаписи будут смонтированы IP-камеры высокого разрешения, а также ИК-прожекторы подсветки для камер. Хранить данные предполагается на специально созданных серверах транспортной безопасности.



Специалисты повесят камеры не только на въезде на мост, но и на всем его протяжении для наблюдения за дорожной обстановкой, а также за опорами и подмостовым пространством. Также разместят охранные и пожарные извещатели, светозвуковые оповещатели и шлюз для передачи данных.



Работы займут меньше месяца. На это время будут установлены дорожные знаки, информационные щиты, ограждения стройплощадки, сигнальные фонари и средства технического регулирования с временным освещением.





"AK&M" от 29.06.2020