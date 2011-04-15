Реконструкцию станции МЦД-1 Тимирязевская завершат до 2022 года

Реконструкцию остановочного пункта Тимирязевская первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) завершат к концу 2021 года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Ведутся работы по выносу городских коммуникаций и переустройству контактной сети. Смонтированы временные платформы и турникетно-кассовые модули. Началось строительство подземного вестибюля с транзитным переходом", - сказал Р.Загрутдинов.



В рамках проекта соорудят новые дополнительные третий и четвертый пути, демонтируют береговые платформы и возведут островные - с навесами нового типа на всю длину.



Также построят западный и восточный павильоны с лифтами для маломобильных граждан.



Помимо этого, новый подземный павильон и турникетно-кассовый зал интегрируют с тоннелем пешеходного перехода и станцией метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии.



В перспективе здесь обустроят второй - южный - выход из метро. Его интегрируют в дополнительный вестибюль МЦД.



Напомним, Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово - Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино - Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 29.06.2020