Hyundai Motor Company выпускает электрический микроавтобус County Electric

Hyundai Motor Company представила County Electric для корейского рынка, первый электрический микроавтобус компании. Об этом говорится в сообщении компании.



County Electric Electric длиной 7710 мм оснащен высокоэффективным и мощным литий-ионно-полимерным аккумулятором емкостью 128 кВтч, который обеспечивает полный заряд до 250 км. Hyundai Motor предложит автобус в конфигурациях от 15 до 33 мест.



Батарея мощностью 128 кВтч может быть полностью заряжена за 72 минуты с помощью стандартной системы Combo 1 DC (на основе зарядки 150 кВт), что помогает обеспечить надежность. Зарядка автобуса осуществляется от бытовой розетки 220 В, что занимает 17 часов; зарядное устройство 220 В предоставляется в качестве опции.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру. В 2019 году Hyundai Motor продал более 4.4 млн автомобилей по всему миру, и в настоящее время в ней работает около 120 000 человек.



"AK&M" от 29.06.2020