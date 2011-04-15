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29/06/2020
15:20

Спрос на товары для ремонта квартир в период самоизоляции вырос в 10 раз

Два с половиной месяца, которые россияне провели дома на самоизоляции, многие посвятили ремонту квартир. Об этом говорится в сообщении Сбербанка со ссылкой на исследование компании "Сбербанк страхование" и федерального сервиса доставки СберМаркет.

Спрос на товары для ремонта за это время вырос в 10 раз по сравнению с апрелем-маем прошлого года.

В апреле 2020 года продажи товаров для ремонта увеличились на 75% по сравнению с мартом.

Своими квартирами в первый месяц самоизоляции активнее всего занимались жители Владимира, Иркутска, Казани, Красноярска, Новосибирска и Ярославля. В этих регионах спрос на товары для ремонта вырос в 5-10 раз.

В мае спрос на товары для ремонта увеличился еще на 50% по сравнению с апрелем.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

ООО СК "Сбербанк страхование" - дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах имущественного и личного страхования, кроме страхования жизни.


"AK&M" от 29.06.2020
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