В России появились стандарты на ламинат. Об этом сообщил Росстандарт.



Приказами ведомства впервые утверждены национальные стандарты на напольные покрытия: ГОСТ Р 58898-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Классификация"; ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики".



Применение стандартов на напольные покрытия будет способствовать установлению в нормативных и технических документах единых требований к эластичным, текстильным и ламинированным напольным покрытиям, что заложит основу для широкого беспрепятственного применения в России современной и конкурентоспособной продукции. Эта группа материалов включает в себя натуральные линолеумы, ПВХ-покрытия (ПВХ-линолеумы), кварц-виниловые плитки, каучуковые покрытия, пробковые покрытия.



ГОСТ Р 58898-2020 устанавливает область применения класса напольного покрытия в зависимости от интенсивности его использования. Специалист, определяющий спецификацию товара, или ответственный за выбор конкретных марок товара при его закупке, согласно приведенной в стандарте классификации, сможет самостоятельно подобрать соответствующий класс напольного покрытия для тех или иных условий применения в зависимости от интенсивности использования.



ГОСТ Р 58899-2020 устанавливает требования к показателям таких покрытий в части охраны здоровья, безопасности и пожарной безопасности. Стандарт контролирует содержание вредных веществ, таких как пентахлорфенол и формальдегид, а также устанавливает требования по сопротивлению скольжения, антистатичности и пожарной безопасности.



Новые стандарты разработаны в обеспечение национального проекта "Жилье и городская среда" ООО "ПСМ-Стандарт" совместно с АО "ЦНИИПромзданий" в рамках деятельности технического комитета по стандартизации N 144 "Строительные материалы и изделия" (ТК 144) и вводятся в действия с 1 марта 2021 года.



В планах ТК 144 продолжение разработки стандартов в области промышленности строительных материалов, в том числе для различного вида напольных покрытий, устанавливающих требования к методам испытаний и техническим характеристикам данной продукции.



"AK&M" от 29.06.2020