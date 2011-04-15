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29/06/2020
15:47

В России появились стандарты на ламинат

В России появились стандарты на ламинат. Об этом сообщил Росстандарт.

Приказами ведомства впервые утверждены национальные стандарты на напольные покрытия: ГОСТ Р 58898-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Классификация"; ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Основные характеристики".

Применение стандартов на напольные покрытия будет способствовать установлению в нормативных и технических документах единых требований к эластичным, текстильным и ламинированным напольным покрытиям, что заложит основу для широкого беспрепятственного применения в России современной и конкурентоспособной продукции. Эта группа материалов включает в себя натуральные линолеумы, ПВХ-покрытия (ПВХ-линолеумы), кварц-виниловые плитки, каучуковые покрытия, пробковые покрытия.

ГОСТ Р 58898-2020 устанавливает область применения класса напольного покрытия в зависимости от интенсивности его использования. Специалист, определяющий спецификацию товара, или ответственный за выбор конкретных марок товара при его закупке, согласно приведенной в стандарте классификации, сможет самостоятельно подобрать соответствующий класс напольного покрытия для тех или иных условий применения в зависимости от интенсивности использования.

ГОСТ Р 58899-2020 устанавливает требования к показателям таких покрытий в части охраны здоровья, безопасности и пожарной безопасности. Стандарт контролирует содержание вредных веществ, таких как пентахлорфенол и формальдегид, а также устанавливает требования по сопротивлению скольжения, антистатичности и пожарной безопасности.

Новые стандарты разработаны в обеспечение национального проекта "Жилье и городская среда" ООО "ПСМ-Стандарт" совместно с АО "ЦНИИПромзданий" в рамках деятельности технического комитета по стандартизации N 144 "Строительные материалы и изделия" (ТК 144) и вводятся в действия с 1 марта 2021 года.

В планах ТК 144 продолжение разработки стандартов в области промышленности строительных материалов, в том числе для различного вида напольных покрытий, устанавливающих требования к методам испытаний и техническим характеристикам данной продукции.

"AK&M" от 29.06.2020
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