Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/06/2020
15:55

Росэлектроника начала производство ультрафиолетовых мини-обеззараживателей

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал серийное производство портативных обеззараживателей на основе ультрафиолетового излучения. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Устройства предназначены для дезинфекции различных поверхностей, в том числе салона автомобиля и рабочего места, а также различных предметов - посылок, ключей, перчаток, обуви, игрушек, денежных купюр и монет, зубных щеток, детских принадлежностей.

Обеззараживатель выполнен в форме куба размером 38 х 38 х 38 мм и питается через USB-порт. Основной элемент прибора - ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием. Изделие разработано с учетом методических указаний Управления профилактической медицины Минздравмедпрома России и прошло сертификационные испытания.

В составе Ростеха проект реализует дочернее предприятие холдинга "Росэлектроника" - нижегородское НПП "Салют".

В ближайшее время также начнется выпуск беспроводных обеззараживателей со встроенным аккумулятором и дистанционным управлением с мобильного телефона. Оптовая цена устройств в проводном и беспроводном исполнении составляет 1.3 тыс. руб. и 3.5 тыс. руб. соответственно.

Портативные УФ-обеззараживатели предназначены для массового потребителя. Новые устройства расширили линейку техники "Росэлектроники", применяемой для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов. Предприятия холдинга также выпускают бактерицидное оборудование для офисов, поликлиник, школ, промышленных объектов - озонаторы "Гроза" и бактерицидные рециркуляторы общего применения "Исток-Бриз".

Холдинг "Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединённая приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников - более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Во стока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.

"AK&M" от 29.06.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100