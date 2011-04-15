Росэлектроника начала производство ультрафиолетовых мини-обеззараживателей

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал серийное производство портативных обеззараживателей на основе ультрафиолетового излучения. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Устройства предназначены для дезинфекции различных поверхностей, в том числе салона автомобиля и рабочего места, а также различных предметов - посылок, ключей, перчаток, обуви, игрушек, денежных купюр и монет, зубных щеток, детских принадлежностей.



Обеззараживатель выполнен в форме куба размером 38 х 38 х 38 мм и питается через USB-порт. Основной элемент прибора - ультрафиолетовый диод с длиной волны 270 нм, обладающей бактерицидным действием. Изделие разработано с учетом методических указаний Управления профилактической медицины Минздравмедпрома России и прошло сертификационные испытания.



В составе Ростеха проект реализует дочернее предприятие холдинга "Росэлектроника" - нижегородское НПП "Салют".



В ближайшее время также начнется выпуск беспроводных обеззараживателей со встроенным аккумулятором и дистанционным управлением с мобильного телефона. Оптовая цена устройств в проводном и беспроводном исполнении составляет 1.3 тыс. руб. и 3.5 тыс. руб. соответственно.



Портативные УФ-обеззараживатели предназначены для массового потребителя. Новые устройства расширили линейку техники "Росэлектроники", применяемой для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов. Предприятия холдинга также выпускают бактерицидное оборудование для офисов, поликлиник, школ, промышленных объектов - озонаторы "Гроза" и бактерицидные рециркуляторы общего применения "Исток-Бриз".



Холдинг "Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав госкорпорации "Ростех". В 2017 году в холдинг была интегрирована Объединённая приборостроительная корпорация. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников - более 70 тыс. человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Во стока, Африки и Латинской Америки.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



"AK&M" от 29.06.2020