Маршрутная сеть пассажирских автоперевозок в Крым сформирована к началу туристического сезона

К началу туристического сезона Минтрансом России завершена работа по изменению маршрутов следования пассажирских автотранспортных средств с материковой части РФ на территорию Республики Крым по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщил Минтранс.



После ввода в эксплуатацию Крымского моста потребовалось изменение маршрутной документации в соответствии с Федеральным законом N 220-ФЗ. Ранее графики движения по маршрутам были составлены с учётом паромной переправы через Керченский пролив.



В ходе ряда совещаний по вопросам организации транспортного сообщения на территории Республики Крым, прошедших под руководством замминистра транспорта Алексея Семёнова, внимание участников было сосредоточено на безопасности пассажирских автоперевозок и обеспечении четкого взаимодействия всех структур, причастных к организации автобусных перевозок в Крыму.



По поручению Минтранса России Росавтотранс во взаимодействии со специалистами Министерства транспорта Республики Крым провел переговоры с перевозчиками для решения проблем, связанных с подготовкой заявлений и ускорения процесса получения свидетельств и карт маршрутов регулярных межрегиональных перевозок.



В ходе выполнения поручения из Реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, ведение которого относится к полномочиям Минтранса России, исключены 14 маршрутов. В настоящее время в реестре зарегистрировано 167 маршрутов. На 127 маршрутов выданы свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты маршрутов регулярных перевозок, что составляет 76.05%, из них: 66 маршрутов с начальными/конечными остановочными пунктами, расположенными на территории Республики Крым; 61 маршрут с начальными/конечными пунктами отправления, расположенными в г. Севастополь.



Таким образом, все действующие маршруты согласованы, а по оставшимся 40 неэксплуатирующимся маршрутам исследуется возможность исключения из реестра, так как перевозчики за это время не обратились в Минтранс России с заявлением об изменении маршрутов.



"AK&M" от 29.06.2020