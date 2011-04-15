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29/06/2020
16:13

Правительство выделило 3.5 млрд руб. на производство тестов для диагностики коронавируса

Более 3.4 млрд руб. будет направлено в этом году на производство тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда Правительства. Их направят государственному научному центру "Вектор", Центральному НИИ эпидемиологии, Санкт-Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Выделяемой субсидии хватит на производство более 36 млн тестов. Их получат учреждения, подведомственные Роспотребнадзору, а также федеральные и муниципальные медицинские организации. Порядок распределения тестов по учреждениям санитарное ведомство должно определить в течение семи дней.

Роспотребнадзору также поручено проконтролировать целевое использование выделенных средств и представить доклад в Правительство до 1 мая 2021 года.



"AK&M" от 29.06.2020
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