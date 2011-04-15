Макдоналдс открывает новые предприятия в России. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, новые предприятия открываются в Ессентуках (Ставропольский край) и Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика).



Предприятие в Нальчике станет первым во всей Кабардино-Балкарии. Оно предоставит около 90 рабочих мест жителям города и сможет вместить более 130 гостей в зале, на летней площадке и в зоне МакКафе.



Сеть Макдоналдс в Ставропольском крае состоит из семи предприятий: четыре ПБО в Ставрополе и три в Пятигорске. Макдоналдс в Ессентуках будет работать только на доставку до снятия ограничений. Новое предприятие включает зону МакКафе и вмещает 96 посадочных мест в зале. Его открытие позволит создать 70 дополнительных рабочих мест.



Сейчас Макдоналдс продолжает запускать новые ПБО и к концу года количество предприятий компании в России превысит 800.



McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.



Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года.



Макдоналдс в России - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 740 предприятий в 59 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 тыс. человек. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых Макдоналдс обеспечивает 100 тыс. рабочих мест. Суммарный объем инвестиций Макдоналдс в России превышает $2.5 млрд, при этом среднегодовой рост инвестиций около 14%.



"AK&M" от 29.06.2020