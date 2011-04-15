Росбанк расширяет возможности дистанционного ипотечного кредитования: филиал "Росбанк Дом" провел онлайн-сделку по оформлению ипотеки с клиентом, постоянно проживающим в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в сообщении банка.



Выдача кредита на строящееся в России жилье прошла полностью дистанционно, без визита заёмщика в офис или представителей банка к клиенту.



Росбанк ранее провел одну из первых в России сделок по оформлению ипотеки онлайн, а также предложил клиентам услугу по оформлению подобной сделки с выездом на дом.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".





"AK&M" от 29.06.2020