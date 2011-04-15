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29/06/2020
16:34

Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса "Ойкумена" в Санкт-Петербурге на 8.5 млрд руб.

Сбербанк заключил сделку в сфере жилищного строительства по финансированию первого этапа ЖК "Ойкумена". Общая сумма сделки - 8.5 млрд руб. Площадь возведенного жилья составит 134 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

ЖК "Ойкумена" - новый проект европейского архитектора Рикардо Бофилла, автора аэропорта и здания Национального театра Каталонии в Барселоне, головных офисов компаний Cartier и Christian Dior в Париже, небоскребов Shiseido Building в Токио и Dearborn Center в Чикаго.

ЖК Ойкумена будет представлять собой 17 домов комфорт-класса на 4057 квартир общей площадью 211 тыс. кв. м, возведенных по кирпично-монолитной технологии.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.




"AK&M" от 29.06.2020
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