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29/06/2020
16:51

РСХБ и Мосбиржа запустили торги паями первого в России паевого фонда стандарта ESG

ООО "РСХБ Управление Активами" (входит в состав группы Россельхозбанка) и Московская биржа открыли торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)". Об этом говорится в сообщении банка.

Это первый в России БПИФ, соответствующий международным стандартам ESG. ESG (экология, социальная ответственность, управление) - принципы развития компании, основанные на защите экологии, добросовестном отношении с сотрудниками и клиентами и надлежащем корпоративном управлении.

Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития включает акции компаний, показавшие лучшую динамику в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Таким образом, фондовый индекс "Вектор устойчивого развития" является индикатором, иллюстрирующим динамику цен акций компаний-лидеров по позитивным изменениям в данной сфере.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 29.06.2020
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