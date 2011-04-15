ФАС получила ходатайство Совкомбанка на покупку активов КИВИ Банка

В ФАС России 18 июня поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия на осуществление сделки по приобретению ПАО "Совкомбанк" активов КИВИ Банк (АО) на сумму более 10.128 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.



В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.



Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты его получения.



Напомним, Совкомбанк и QIWI plc заключили соглашение о продаже проекта потребительского кредитования "Совесть".



В рамках сделки QIWI намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" валовой балансовой стоимостью около 9 млрд руб. и чистой стоимостью около 7.6 млрд руб. и получить денежное возмещение по данным требованиям в размере от 6 до 6.5 млрд руб. В дальнейшем QIWI планирует передать покупателю практически все активы, включая соответствующие бренды и домены.



В рамках сделки Совкомбанк намерен сделать предложения по трудоустройству ряду сотрудников проекта "Совесть" и компенсировать QIWI часть расходов, связанных с увольнениями.



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платёжная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 22.3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 тыс. терминалов и точек приёма платежей.



КИВИ Банк (АО) - кредитная организация, входящая в состав группы компаний QIWI. Количество точек розничного обслуживания составляет более 100 тыс. Уставный капитал банка сформирован в сумме 297.9 млн руб.



"Совесть" -карта беспроцентной рассрочки. Выпускается КИВИ Банком и действует у партнеров - в супермаркетах, магазинах одежды, бытовой техники, ресторанах и других торговых сетях.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.06.2020